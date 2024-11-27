İran: Petrolün yüzde 92'sini Çin'e yüzde 30 indirimle gönderiyoruz

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Mirzayi, Kuy-i İrem Derneği'nde yaptığı konuşmada ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Mirzayi, "Şu anda petrolümüzün yüzde 92'sini Çin'e gönderiyoruz. Bu da yaklaşık yüzde 30 indirimle. Oysa geçmişte, en azından iki milyon varilin üzerinde 10 farklı müşteriden oluşan çeşitlendirilmiş bir sepetimiz vardı." dedi.



Çin'in ödeme şekli konusunda da belirleyici olduğunu dile getiren Mirzayi, "Örneğin, Çin, 'Bu miktar karşılığında elektrikli otobüs alın' diyor. Tahran Belediyesi de gururla 'Sizler için elektrikli otobüs getirdim' diye açıklama yapıyor. Bu yaptırımlar, bizi 19'uncu yüzyılın sömürgeci tuzağına düşürdü." diye konuştu.



İran'da hükümetin bu durumu kabul etmekten başka çaresinin bulunmadığını söyleyen Mirzayi, iş başındaki yönetimin ekonomiyi normalden çok daha pahalı bir şekilde yönetmek zorunda kaldığını kaydetti.



Eski İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, 25 Mart'taki açıklamasında, İran'ın Çin'e sattığı petrolden yılda yaklaşık 6 milyar dolar zarar ettiğini belirtmişti.



ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARI



Eski ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.



ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.



Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.