İran savaşı ambalajları siyah beyaza çeviriyor

Japon atıştırmalık üreticisi Calbee, İran savaşı nedeniyle yaşanan nafta kıtlığının mürekkep tedarikini olumsuz etkilemesi üzerine, patates cipsi de dahil olmak üzere amiral gemisi ürünlerinin ambalajında ​​siyah beyaz tasarıma geçecek.

Bu değişiklik, 25 Mayıs'tan itibaren gönderilecek ürünlerde 14 ürünü etkileyecek.

Calbee, değişiklikleri yüksek satış hacmine sahip popüler ürünlerle sınırlayarak, kararın daha geniş bir etki yaratmasını önlemeyi hedefliyor.

ABD -İsrail'in İran'a yönelik saldırısından bu yana ham petrol fiyatları fırladı. Önemli bir petrokimyasal madde olan nafta kıtlığı, matbaada kullanılan mürekkebin hammaddesi olan çözücü ve reçine kıtlığına yol açtı.

Calbee, hammaddelerin istikrarsız tedarikinin nedenini "Orta Doğu'daki gerilimlere" bağladı. Birçok diğer gıda üreticisi de benzer bir durumla karşı karşıya.

Gıda üreticisi Itoham Yonekyu Holdings Başkanı Hiroyuki Urata, 1 Mayıs'taki kazanç açıklamasında, "Renkli ambalajların gelecekte sürdürülebilirliği zorlaşacak" dedi.

Urata "Ambalajlar siyah beyaz gibi daha sade hale getirilebilir" dedi.

Orta ölçekli bir içecek üreticisi, Mayıs ayının sonlarından itibaren büyük markalar için ürettiği 15 probiyotik içecek ürününün ambalajlarındaki bazı baskıları kaldırma kararı aldı.