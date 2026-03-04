İran savaşı petrol fiyatlarını etkiledi. Varil başına 75 doları gördü

WTI ham petrol vadeli işlemleri, İran krizi nedeniyle bölgedeki arzın aksaması sonucu dördüncü seanslık yükselişini sürdürerek varil başına yaklaşık 75 dolara yükseldi.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise yüzde 2'ye yakın yükselişle 81,76 dolar seviyesinde bulunuyor.

ÇATIŞMALAR ENERJİ ALTYAPISINI HEDEF ALDI

Çatışmalar beşinci gününe girerken, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları bölgesel enerji altyapısına misilleme saldırılarını tetikledi.

Önemli bir ham petrol üreticisi olan Irak, depolama sınırlamaları ve ihracatın engellenmesi nedeniyle üretimini yaklaşık 1,5 milyon varil/gün, yani üretiminin yaklaşık yarısını azalttı. İhracat yeniden başlamazsa yaklaşık 3 milyon varil/günlük üretimin durma riski bulunuyor.

İran ayrıca, küresel petrol ve LNG'nin yaklaşık %20'sinin geçiği Hürmüz Boğazı'ndaki tankerleri hedef alarak trafiğin dördüncü gün de durmasına neden oldu.

Ancak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin enerji ve ticaret akışını sürdürmek için gemileri sigortalayacağını ve gerekirse deniz kuvvetlerinin refakat edeceğini söylemesiyle yükselişler sınırlı kaldı.

Bu arada, API verileri, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta 5,6 milyon varil artarak 2,19 milyon varillik beklentileri aştığını gösterdi.