İran savaşında barış rüzgarı petrolü etkiledi

WTI ham petrol varil başına 89 dolara doğru, Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 93,9 dolara gerileyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran 'la çatışmayı sona erdirecek olası bir anlaşma konusunda iyimserliğini dile getirmesinin ardından önceki seanstaki kazanımlarını azalttı.

Trump, Tahran'ın nükleer silah edinme hedeflerinden vazgeçmeyi, "bedava petrol" sağlamayı ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı içeren şartları kabul ettiğini söyledi. Ancak İranlı yetkililer bu iddiaları henüz doğrulamadı. Trump ayrıca İsrail ve Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkes ilan etti ve bu ateşkes İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından da doğrulandı.

Bu arada, Hürmüz Boğazı, ABD ve İran'ın uyguladığı çifte abluka nedeniyle fiilen kapalı kalmaya devam ediyor ve küresel enerji akışlarında daha fazla aksama yaşanması olasılığı piyasaları tedirgin ediyor. Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı'nın İcra Direktörü Fatih Birol, aksayan petrol ve doğalgaz üretiminin önemli bir bölümünün yeniden sağlanmasının iki yıla kadar sürebileceği konusunda uyardı.