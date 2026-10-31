İran savaşında tırmanma endişesi: Brent petrol 117 doları geçti

Küresel petrol fiyatları, Ortadoğu 'daki çatışmaların tırmanabileceğine yönelik endişeler ve enerji arzına ilişkin risklerin artmasıyla son 6 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Cuma günü işlemlerinde Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 artışla 117,63 dolardan kapanırken, ABD tipi ham petrol (WTI) yüzde 2,08 değer kazanarak 104,12 dolara çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı günlük bazda 2,76 dolar, ABD ham petrolü ise 2,12 dolar yükseldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA TANKERE SALDIRI

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, sekiz aydır devam eden İran savaşının daha da genişleyebileceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Yatırımcılar, ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak ara seçimlerin ardından çatışmaların şiddetlenme ihtimaline odaklandı.

Cuma günü Hürmüz Boğazı 'nda bir petrol tankerinin saldırıya uğraması da bölgedeki enerji sevkiyatına ilişkin riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip boğazda yaşanan gelişme, küresel arzda yeni kesintiler yaşanabileceği endişelerini artırdı.

ENERJİ HİSSELERİ YÜKSELDİ

Petrol fiyatlarındaki artış, ABD borsalarında enerji şirketlerinin hisselerini destekledi.

Wall Street'te teknoloji hisseleri sert kayıplar yaşarken enerji sektörü günün en iyi performans gösteren sektörü oldu.

ABD'li petrol devleri Exxon Mobil ve Chevron'un güçlü kar açıklamalarında, rafineri marjlarındaki yükseliş etkili oldu.

Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırıları ve İran savaşı nedeniyle yaşanan arz kesintileri, rafineri kârlılığını destekleyen başlıca gelişmeler arasında yer aldı.