İran savaşındaki belirsizlik petrol fiyatlarını yükseltti

WTI ham petrol varil başına 107 doların üzerine çıkarak 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine doğru ilerledi. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise 114 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu yükseliş, ABD ordusunun ABD Başkanı Donald Trump'ı İran 'a karşı olası eylemler konusunda bilgilendireceğine dair haberlerin ardından gerçekleşti ve çatışmanın daha da tırmanabileceği endişelerini artırdı.

Trump'ın ayrıca Tahran'ın teklifini reddettiği ve nükleer bir anlaşmaya varılana kadar ABD'nin deniz ablukasını sürdüreceğini yinelediği bildirildi. Bu durum da diplomatik çözüm olasılığını daha da zayıflattı.

İranlı yetkililer, ablukanın devam etmesi halinde misilleme uyarısında bulunarak Trump'ı Tahran'ı ekonomik baskı ve iç istikrarsızlık yoluyla boyun eğmeye zorlamakla suçladı. Bu arada, ABD stok verileri ham petrol ve yakıt stoklarında keskin düşüşler gösterirken, ihracat günde 6 milyon varilin üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaştı ve devam eden jeopolitik karışıklıklar arasında küresel arz koşullarının sıkılaştığını gösterdi.