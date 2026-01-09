İran'a uçuşlar durdu

İran'da meydana gelen karışıklıklar nedeniyle Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus ülkeye olan uçuşları geçici olarak durdurdu.

Türk Hava Yolları 9-10 Ocak'ta 17 uçuşunu iptal etti. Uçuşlar Tahran, Tebriz ve Meşhed'e yapılacaktı.

AJet, 9-10 Ocak tarihlerinde Tahran'a yapılması planlanan 6 seferi iptal etti.

Pegasus da bugün yapılacak uçuşları iptal ettiğini açıkladı.