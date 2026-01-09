İran'a uçuşlar durdu
09.01.2026 12:15
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus uçuşlarını durdurdu.
İran'da meydana gelen karışıklıklar nedeniyle Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus ülkeye olan uçuşları geçici olarak durdurdu.
Türk Hava Yolları 9-10 Ocak'ta 17 uçuşunu iptal etti. Uçuşlar Tahran, Tebriz ve Meşhed'e yapılacaktı.
AJet, 9-10 Ocak tarihlerinde Tahran'a yapılması planlanan 6 seferi iptal etti.
Pegasus da bugün yapılacak uçuşları iptal ettiğini açıkladı.