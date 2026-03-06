İran'a varlık şoku. BAE dondurma kararı alabilir

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), konuya yakın kaynaklara göre, ülkede bulunan milyarlarca dolarlık İran varlığını dondurma seçeneğini masaya yatırdı.

Wall Street Journal 'ın haberinde bu adımın Tahran'ın en kritik ekonomik can damarlarından birini kesecek nitelikte olduğu belirtilerek, BAE'nin yıllardır Batı yaptırımları kapsamındaki İranlı işletme ve bireylerin güvenli limanı olarak işlev gördüğü hatırlatılıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, BAE yetkililerin İran'ı bu olası adım konusunda özel kanallardan uyardığını bildiriyor.

BAE'Yİ PARAVAN OLARAK KULLANIYORLAR

Tahran'ın faaliyetlerini ve ABD Hazine Bakanlığı'nı takip eden analistlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri yıllardır Batı yaptırımlarından kaçmak isteyen İranlı işletmeler ve bireyler için bir finans merkezi görevi görüyor. Analistler, İran'ın yaptırımlardan kaçınma altyapısının, Tahran'ın yurt dışına petrol satmaya devam etmesine ve elde edilen gelirleri silah programlarını ve bölgesel vekil güçlerini finanse etmek için kullanmasına olanak sağladığını belirtiyor.