İran'da barış umudu azaldı petrol fiyatları yükselişte

Brent petrol fiyatları yüzde 4 civarında yükselişle 93 dolara yaklaştı. Brent petrol, Ortadoğu'da jeopolitik gerilimlerin yeniden alevlenmesiyle önceki seanstaki kayıpları telafi etti. WTI petrol ise yüzde 5 civarında primle 87,2 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Yükseliş, ABD Başkan Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı 'ndan çıkarken durma emrini görmezden gelen İran bayraklı bir kargo gemisine ABD Donanması'nın ateş açıp el koyduğu yönündeki açıklamalarının ardından geldi.

Tahran da gemileri hedef aldı ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü yeniden tesis ederek, ABD'nin İran bağlantılı gemilere uyguladığı ablukanın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savundu.

Geçen haftanın sonlarına doğru kalıcı bir barışa doğru ivme kazanılmış olsa da, Trump'ın ABD müzakerecilerinin bugün bir başka görüşme turu için Pakistan'a gideceğini söylemesine rağmen, belirsizlik yeniden ortaya çıktı.

Uzun süren çatışma, tarihi bir enerji arz şokuna yol açarak enflasyon risklerini artırdı ve potansiyel bir küresel ekonomik yavaşlama endişelerini yükseltti.