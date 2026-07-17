İran'dan Babülmendep hamlesi. Petrol fiyatlarında yüzde 12'lik savaş rallisi

WTI ham petrol varil başına 80, Türkiye 'nin kullandığı Brent petrol 85 dolara doğru yükseldi ve ABD ile İran arasındaki tırmanan saldırılar Ortadoğu'daki arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırdığı için haftalık yaklaşık yüzde 12'lik bir artış gösterme yolunda ilerliyordu.

ABD, bu hafta İran'a karşı birden fazla saldırı düzenledi ve İran limanlarına yeniden abluka uygulamasından bu yana ilk kez ülkenin ana ihracat terminali yakınlarında bir petrol tankerini vurduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ayrıca, diplomatik çabalar bir atılım sağlamazsa ABD'nin önümüzdeki hafta İran'ın altyapısını hedef alabileceği konusunda uyardı. Bu arada, Tahran'ın Yemen'deki Husi isyancılarına, İran'ın enerji altyapısına saldırı olması durumunda Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz üzerinden petrol ihracatı için kritik bir rota olan Babülmendep Boğazı'nı kapatmaları talimatı verdiği bildirildi.

Son tırmanıştan bu yana Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi trafiği keskin bir şekilde düştü, ancak bazı gemiler su yolundan geçmeye devam ediyor.