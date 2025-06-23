İran'ın hamlesi tüm dünyayı etkileyebilir

Tüm dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'ya çevrilmiş durumda. İsrail ve İran arasındaki füze savaşına ABD binlerce kilometre öteden dahil oldu. ABD ağır bombardıman uçakları ABD'den kalkıp İran'a giderek nükleer tesisleri bombalayıp sonrasında yeniden ABD'ye geri döndü. BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ŞOK YAŞANABİLİR Danske Bank analistleri, Hürmüz Boğazı'nın İran-İsrail çatışması nedeniyle kapatılması durumunda, petrol ve LNG'de benzeri görülmemiş bir arz şokuna neden olacağını öngörüyor. İran meclisi, ABD’nin nükleer tesislere yönelik saldırısına karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasını önerdi. Nihai kararı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi verecek.

PETROLÜN YÜZDE 20'Sİ SİSTEMDEN ÇIKABİLİR



Analistler yayımladıkları bir notta, "Enerji geçidinden geçen hacmin yalnızca küçük bir kısmı alternatif rotalar bulabilir. Trafiğin tamamen durması, dünya petrol arzını günde 18 milyon varilden fazla düşürecektir; bu da neredeyse %20" değerlendirmesinde bulundular.



Analistler, "Bu, son 50 yılın üç büyük şokundan önemli ölçüde daha fazla. LNG için alternatif bir rota yok, bu da küresel gaz piyasaları için ciddi bir etki anlamına gelir." yazdılar.



Ancak Danske Bank boğazı kapatmanın son çare olduğunu düşünüyor; çünkü bu güçlü bir ABD tepkisini tetikleyecek ve İran ekonomisi buna bağlı. Ancak analistler, çaresiz zamanların çaresiz eylemlere yol açabileceği konusunda uyarıyor.