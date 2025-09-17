İrlanda'da konut enflasyonu gerileme gösterdi
İrlanda'da konut fiyatları beklentilerin altında yükseldi ve Haziran ayındaki artışın gerisinde kaldı.
İrlanda'da konut fiyatları, Temmuz 2025'te yıllık bazda yüzde 7,5 artarak, bir önceki ayki yüzde 7,9'luk yukarı yönlü revize edilmiş artışın gerisinde kaldı. Bu, hem konutlardaki (yüzde 7,7 - Haziran'daki yüzde 8,1) hem de dairelerdeki (yüzde 6 - yüzde 6,9) fiyat artışlarının daha düşük seyretmesiyle Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi işaret ediyor.
Fiyat artışı Dublin'de (yüzde 6 - yüzde 6,8) ve başkent dışında (yüzde 8,7 - yüzde 8,8) de yavaşladı. Aylık bazda ise, Haziran ayındaki yüzde 1,1'lik yukarı yönlü revize edilmiş artışın ardından, Temmuz ayında konut fiyatları yüzde 0,8 arttı.