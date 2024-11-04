İş Bankası Genel Müdürü Aran: Asgari ücret çok yönlü ele alınmalı

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran Samsun'da gerçekleşen "81 İlde 81 Orman" projesinin dikim töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

S&P'nin not artışını değerlendiren Aran, "Üç reyting kuruluşu ikişer basamak notumuzu arttırmış oldu, tarihe geçmiş olduk. Not artırımı bizim borçlanma maliyetlerimize olumlu etki edecek. En büyük sorunumuz şu anda çok yüksek bir faiz maliyetine katlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TEMKİNLİ OLMAK GEREKİRSE FAİZ İNDİRİMİ OCAK AYINA SARKMIŞ GÖRÜNÜYOR"



Aran enflasyon ve faiz politikasıyla ilgili, "Eylül ayında enflasyonun yüksek gelmesi beni şaşırtmadı. Ekim ayında yüzde 2,5 aylık enflasyon yıl sonunda enflasyonu yüzde 48'e getirebilir. Kasım ayında faiz indirimi bekleyenler arasındaydım. Ekimde aylık enflasyon yüzde 2,5 üstünde gelirse kasımda TCMB faiz indirimi yapmaz. Temkinli olmak gerekirse kasımda beklediğim faiz indirimi ocak ayına sarkmış gözüküyor. Kasımda aylık enflasyonun yüzde 2'nin altında geleceğini düşünüyorum. Aylık enflasyon kasımda yüzde 1,5 gelirse yıl sonunda enflasyonu yüzde 43'e getirebilir." yorumunu yaptı.

"STOPAJIN ARTIRILMASINI AKILLICA BİR HAREKET OLARAK GÖRÜYORUM"



TL mevduat ve fonlarda stopaj artışını değerlendiren Aran, "Türk lirasına insanlar yönelmediği için stopaj indirildi. Stopajın artırılmasını akıllıca bir hareket olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?



Asgari ücret tartışmalarına da değinen İş Bankası Genel Müdürü Aran, "Yüksek enflasyon sabit gelirli asgari ücretle geçinen kesimi etkiledi.

Asgari ücret artışları hep uzlaşılmadan sonuçlanmaya mahkum görünüyor. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa sanayicininin de rahatlatılması gerekir. Yüzde 25 asgari ücret zammı alan kişinin başka politikalarla rahatlatılması lazım.

Her kesimi hem sanayiciyi hem asgari ücretle çalışanı teşvik edici başka mekanizmalar koymak lazım. Yoksa anlaşmak mümkün değil." şeklinde konuştu.

