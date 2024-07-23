İş Bankası Genel Müdürü Aran: Ekonomide soğuma başladı

Aran, "Temmuz ayında vatandaş frene bastı. Kemerler şu anda sıkılıyor. Kredilerin tersine, kredi kartı kullanımı Türkiye’de genellikle bireysel ağırlıkta. Bankaların toplam kredisinin 13,8 trilyon TL olduğunu düşünürseniz toplam 2 trilyonluk bir kredi kartı bakiyesini konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

İş Bankası Genel Müdürü Aran, 2025 yılının kemer sıkma dönemi olacağını belirterek, "Sıkışıklık ve pahalılık yıl boyu devam edecek. Nefesini 2025 sonuna kadar tutamayanlar da muhtemelen 2025 yılında çok zorluk yaşayacak." dedi.



Aran, politika faizinde ise indirim beklenebileceğini söyledi. Yıl sonu beklentisini yüzde 45 olarak dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı: "Temmuz, ağustos ve eylül aylarında aylık enflasyon düşecek. Eylül ayında enflasyonun yüzde 42'de biteceğini düşünürsek, politika faizinin ekim, kasım, aralık ayı toplantılarının birinde tek veya parça parça yüzde 50'den yüzde 45'e inmesini bekliyorum."



Ekonomide sıkıntıların 2025 sonuna kadar süreceğini dile getiren Aran, 2027 yılında ise Türkiye'nin "pandemiden çıkmış gibi" olacağını söyledi.