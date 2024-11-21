İş Bankası Genel Müdürü Aran: Faiz indirimi Türkiye'ye nefes aldırır

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Merkez Bankası'nın aralıkta faiz indirebileceğini söyledi. Aran, faiz indirimi için kasım enflasyonunun görülmesi gerektiğini belirtti.

İş Bankası Genel Müdürü Aran: Faiz indirimi Türkiye'ye nefes aldırır
Merkez Bankası faizi bir kez daha pas geçti

Merkez Bankası faizi bir kez daha pas geçti

Haberi Görüntüle

Genel Müdürü Hakan Aran, 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde ekonomi gündemine dair değerlendirme yaptı.

Hakan Aran, "Kasım enflasyonu yüzde 2'nin altında gelirse Merkez'e faiz indirimi imkanı tanır." dedi.

Ülke ekonomisinin aralıkta 2 buçuk puanlık bir faiz indirimine ihtiyacı olduğunu dile getiren Aran, "Sürecin bu yıl başlamasının tutarlı olacağını vurguladı ve " indirimi Türkiye'ye nefes aldırır." dedi.

Faiz indiriminin Türkiye'ye nefes aldıracağını ifade eden Aran, "Bizi tekrar tüketime yönlendirecek bir döngüden bahsetmiyorum." diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü, gelecek yıl sonunda enflasyonun yüzde 24-26 bandına düşebileceğini söyledi.

Borsada faiz fiyatlaması

Borsada faiz fiyatlaması

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...