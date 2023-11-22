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İş Bankası Genel Müdürü Aran: KKM'nin cazip olma dönemi bitti

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kur korumalı mevduatların cazip olma döneminin bittiğini, bu mevduat türünün ortadan kalktığının görüleceğini söyledi.

İş Bankası Genel Müdürü Aran: KKM'nin cazip olma dönemi bitti
KKM'de gerileme sürüyor

KKM'de gerileme sürüyor

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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, TÜSİAD-Koç Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar Forumu'nda konuşma gerçekleştirdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Aran, "Bugün gelinen noktada TL mevduat faizi yüzde 50'nin üzerinde. KKM'nin cazip olduğu dönem bitti. KKM'ye ihtiyaç olmadığını görüyorum. KKM'nin ortadan kalktığını göreceğiz." ifadesini kullandı.

KKM BÜYÜKLÜĞÜ 100 MİLYAR DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son verilerine göre, kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 10 Kasım haftası itibariyle 82,9 milyar TL düşüşle 2,8 trilyon TL oldu. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 100 milyar doların altına geriledi.

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