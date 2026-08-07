İş Bankası Grubu üst yönetiminde görev değişimi

Türkiye İş Bankası Grubundan yapılan açıklamaya göre, grubun, üst yönetiminde, ikinci yüzyıl vizyonu ve stratejisi doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca, grubun bankacılık, finans ve sanayi alanındaki rekabet gücünün ve verimliliğinin artırılması ile yapay zeka çağının fırsatlarının en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla görev değişiklikleri yapıldı.

Yapılan değişiklik kapsamında 2021'den bu yana Türkiye İş Bankası Genel Müdürü olarak görev yapan ve bu dönem içerisinde yeni nesil iştiraklerden girişimcilik ekosistemine, organizasyon ve hizmet modelinden şube yapısına, platform bankacılığından yapay zeka ve teknoloji altyapısına kadar birçok alandaki dönüşüm ve yatırımlarla bankanın ikinci yüzyılına giriş sürecine liderlik eden Hakan Aran, dünyanın en büyük beş cam ve kimyasallar üreticisi arasında yer alan Şişecam 'ın yönetim kurulu başkanı oldu.

Hakan Aran, yeni görevlendirmeyle birlikte, 90 yılı aşkın köklü bir geçmişi bulunan, dört kıtada ve 13 ülkedeki üretimiyle küresel bir oyuncu haline gelen, ürünlerini 150'den fazla ülkede müşterilerle buluşturan Şişecam'ın bundan sonraki büyüme stratejisine liderlik yapacak.

2021'den bu yana Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olan Adnan Bali, bu görevini sürdürmeye devam edecek.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğüne ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben 1 Eylül 2026 itibarıyla banka bünyesinde uzun yıllardan bu yana önemli sorumluluklar üstlenen Genel Müdür Yardımcısı Cahit Çınar atanacak.



CAHİT ÇINAR KİMDİR?



1967 yılında Ankara’da doğan Cahit Çınar, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Çınar, 1989-1990 yılları arasında Münih Ludwig-Maximillians Üniversitesi’ne devam etti. 1991 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. İktisadi Araştırmalar Bölümü’nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak işe başladı, 1992 yılında Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olurken, 2001 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü’ne Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2004 yılında İşbank Almanya/Frankfurt’ta görevlendirilirken, 2007 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü’nde Bölge Müdürü, 2010 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü Müdürü ve 2013 yılında Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü oldu. 25 Mart 2016 tarihinde İşbank AG`nin Genel Müdürü olarak görevlendirildi. 5 Ekim 2018 tarihinde İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığına atandı. 2023 yılında Trakya Yatırım Holding A.Ş.’de görevlendirilen Çınar, 30.04.2025 tarihinde tekrar İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atandı.



HAKAN ARAN KİMDİR?



1968 yılında Antakya’da doğan Hakan Aran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aran, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme yüksek lisans programını tamamladı.

1990 yılında İş Bankası’nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü olarak atandı, 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseltildi ve operasyonlardan, dijital bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak görev aldı. 01 Nisan 2021 tarihinde Türkiye İş Bankası’nın 17. Genel Müdürü olarak atanırken aynı zamanda Kredi Komitesi, İnsan Kaynakları Komitesi, Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi ve Bilgi Güvenliği Komitesi Başkanlığı ile Risk Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesi Üyeliği görevlerini de sürdürdü.