İş Bankası ve DenizBank, Mir ödeme sistemi kullanımını askıya aldı

ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağa almasının ardından iki özel banka uygulamayı askıya aldı.



Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, geçen hafta Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısı yapmıştı.



İş Bankası ve DenizBank, ajanslara yaptıkları açıklama ile Mir uygulamasının kullanımını durdurduklarını duyurdu.



İş Bankası, "Açıklamaları gördük, değerlendiriyoruz.. Bu süreçte Mir operasyonunu askıya aldık" açıklaması yaptı. Denizbank ise Mir ile ilgili "Şu anda hizmet veremiyoruz" ifadelerini kullandı.



Mir sisteminde, bu iki özel banka harici üç kamu bankası bulunuyor.

