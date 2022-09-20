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İş Bankası ve DenizBank, Mir ödeme sistemi kullanımını askıya aldı

İş Bankası ve DenizBank, Rusya'nın yerel ödeme sistemi Mir uygulamasının kullanımını durdurduklarını açıkladı.

Haberler - NTV Haber 20.09.2022 - 13:26

İş Bankası ve DenizBank, Mir ödeme sistemi kullanımını askıya aldı

ABD'nin 'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağa almasının ardından iki özel banka uygulamayı askıya aldı.

Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, geçen hafta Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısı yapmıştı.

ve DenizBank, ajanslara yaptıkları açıklama ile Mir uygulamasının kullanımını durdurduklarını duyurdu.

İş Bankası, "Açıklamaları gördük, değerlendiriyoruz.. Bu süreçte Mir operasyonunu askıya aldık" açıklaması yaptı. ise Mir ile ilgili "Şu anda hizmet veremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mir sisteminde, bu iki özel banka harici üç kamu bankası bulunuyor.

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