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İş Bankası'ndan 'yaptırım' açıklaması: Sadece isim benzerliği

Türkiye İş Bankası, İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı 5 Rus bankasından biri olan Isbank ile isim benzerliği dışında bir ilişkisinin olmadığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.02.2022 - 10:21

İş Bankası'ndan 'yaptırım' açıklaması: Sadece isim benzerliği

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Batılı ülkelerden Rusya'ya yaptırımlar: Bankalar ve kişiler hedef alınıyor

İngiltere; Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank'ı kapsayan 5 Rus bankasına yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Türkiye İş Bankası, yaptırım listesine alınan 5 Rus bankası ile ilgili haberlerde Türkiye İş Bankası ile isim benzerliği bulunan kurumlarla bankanın ve iştiraklerinin bir ilişiğinin bulunmadığını bildirdi.

Türkiye İş Bankası'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP), "Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama" başlıklı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birleşik Krallık tarafından 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağına ilişkin haberlerde konu edilen ve Bankamızla isim benzerliği gösteren kurumlarla Bankamız ve iştiraklerimiz arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır."

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