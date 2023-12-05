İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret açıklaması

"ENFLASYON DİZGİNLENMELİ"



Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ücretli çalışanların enflasyona karşı korunması gerektiğini belirterek, bu bağlamda enflasyon oranı artı refah payının çalışanlara verilmesi gerektiğini ifade etti.



Bu yıl, yüksek enflasyon şartlarındaki gereklilik üzerine asgari ücrete 2 kere zam yapıldığını hatırlatan Aydın, "Ücretli çalışanların yüksek enflasyon dolayısıyla alım gücünün çok düştüğü bir ortamda, bu ikinci artış elzem olmuştu. Bu nedenle işverenler de ikinci artışı anlayışla karşılamıştı." değerlendirmesinde bulundu.



Aydın, son dönemlerde ekonominin seyrinde olumlu yönde bir gidişat olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bir yandan enflasyonla mücadele veriyor bir yandan sürdürülebilir sağlıklı bir büyüme için çabalıyoruz. Umarım OVP’de belirlenen hedefler zaman içinde tesirini gösterir ve enflasyonda rayına oturur. Malum, ücret artışlarını belirleyen en büyük faktör enflasyon. Önemli olan artıları ve eksileriyle kısa ve uzun vadede ücretli çalışanlara bu artışın katkısı ne olacak onun değerlendirilmesi gerekiyor. Asgari ücretteki artışın anlamlı olabilmesi de enflasyonun dizginlenmesinden geçiyor. Mevcut şartlar içerisinde enflasyon oranı artı refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenmeli, akabinde enflasyonla tavizsiz mücadeleye devam edilmelidir."



Aydın, asgari ücretin artmasıyla ürünlerin fiyatlarında hızlı bir artış yaşandığını üzülerek gözlemlediklerini ifade ederek, "Özellikle asgari ücret zammını fırsat gören kesimler var. Bu kesim şunu iyi bilmeli ki, kısa vadede kendilerinin kazandıklarını sanıyorlar ama uzun vadede kendi ayaklarını kaydırmış oluyorlar. Vatandaşın alım gücünün kaybı aynı zamanda kendi kayıpları oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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