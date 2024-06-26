İş dünyasından bölgesel asgari ücret talebi

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammında...



Muhalefet zam yapılmasını talep ediyor. Hükümet kanadından yapılan son açıklamalar ara zam olmayacağı yönünde...



İş dünyası ise zam tartışmasının yanında bölgesel asgari ücret konusunun gündeme gelmesini istiyor.



TİM Başkan Vekili Fikret Kileci, "Asgari ücretin yapısında ciddi anlamda düzenlemeler yapılması gerekiyor. Her platformda da söylüyoruz bunu. Hem sektörler hem bölgesel farklar, coğrafi şartlar bütün bunlar göz önüne alınarak asgari ücret her yapılan ücrete göre belirlenebilmesi gerek." dedi.



Türkiye'de yaşama maliyeti kentten kente değişiyor. İstanbul'da yaşam maliyeti Anadolu'dan daha yüksek.



İş dünyası temsilcileri de buna dikkat çekerek, ücretin bu şartlara göre düzenlenmesini istiyor.



Kileci, "Uygulayan ülkeler var.. Amerika'da Avrupa'nın birçok bölgesinde gelişmiş ülkelerde bir şekilde uygulanıyor. Türkiye'de buna geçmeli miyiz evet geçmeliyiz. Bu tür işler planlanmalı ve zaman içerisinde akıllıca ve planlı programlı yapılması gerekiyor." dedi.