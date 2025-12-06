İş dünyasından enflasyon muhasebesi için geri adım çağrısı

İş dünyası ve mali müşavirler, yıl sonuna yaklaşılırken enflasyon muhasebesi uygulamasının işletmeler üzerindeki yükü artırdığını belirterek uygulamanın kaldırılması ya da yeniden düzenlenmesi çağrısında bulunuyor.

Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların gerçeğe uygun sunulması amacıyla varlık, yükümlülük, gelir ve gider kalemlerinin enflasyon etkilerine göre düzeltilmesini öngören enflasyon muhasebesi, 2023’te alınan kararla 2024 yılından itibaren yeniden uygulanmaya başlanmıştı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, yıl sonu bilançoları açısından önem taşıyan uygulamaya ilişkin kamuoyunda kaldırılacağı yönünde bir beklenti oluştuğunu söyledi.

Yıldız, enflasyon düzeltmesinin amacının işletmelerin mali tablolarını güncel değerlere ulaştırmak olduğunu ancak uygulamada bazı şirketlerin daha fazla, bazılarının ise daha az vergi ödemesine yol açtığını belirtti.

"VERGİ ETKİSİZ YAPILMALI YA DA TAMAMEN KALDIRILMALI"

Enflasyon muhasebesinin geçici vergi dönemleri bazında uygulanmaması gerektiğini vurgulayan Yıldız, uygulamanın yalnızca yıllık dönemlerde ve vergi etkisi olmadan yapılması ya da tamamen kaldırılarak sürekli yeniden değerleme yöntemine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de mevcut koşullarda enflasyon muhasebesi uygulamasının yürürlüğe girmemesinin iş dünyası açısından rahatlama sağlayacağını söyledi. Avdagiç, uygulamanın işletmelere ek maliyet ve operasyonel yük getirdiğini, özellikle KOBİ’lerde finansal raporlama süreçlerinde hata riskinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Duran varlık ağırlıklı çalışan, birikmiş amortismanı veya sermaye düzeltme farkı yüksek şirketlerde enflasyon muhasebesinin bilançolarda gerçekleşmemiş teknik kârlar yarattığına işaret eden Avdagiç, yüksek finansman maliyetleriyle mücadele eden firmalar için bu durumun yönetilmesi zor bir tablo oluşturduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir ise enflasyon muhasebesinin uygulamada maliyetleri artıran, belirsizlik yaratan ve vergi yükünü ağırlaştıran bir yapı haline geldiğini ifade etti. Özdemir, uygulamanın yatırım isteğini azalttığını, nakit akışını bozduğunu ve istihdam risklerini artırdığını belirterek, geçici olarak askıya alınabileceğini veya KOBİ’ler için daha basit bir model oluşturulabileceğini dile getirdi.

Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) Başkanı Ertuğrul Onat da enflasyon muhasebesinin reel sektörde beklenen etkinliği sağlamadığını söyledi. Onat, özellikle borçla büyüyen firmalar açısından enflasyon ortamının reel bir kazanç yaratmadığı halde ilave vergi yükü doğurduğunu, bu durumun yatırım iştahını azalttığını ve işletmelerin mali yapısını zayıflattığını kaydetti.

İş dünyası temsilcileri, enflasyon muhasebesiyle ilgili yapılacak düzenlemelerin meslek örgütleriyle ortak akılla ele alınması gerektiğini vurgularken, uygulamanın mevcut haliyle sürdürülmesinin reel sektör üzerindeki baskıyı artırdığı görüşünde birleşiyor.