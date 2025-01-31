İş dünyasından finansman çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2025'te enflasyonun kademeli düşüşü ve büyümenin daha sürdürülebilir bir zemine oturması için istihdamı, üretimi, yatırımı ve ihracatı teşvik eden politikaların desteklenmesi gerektiğini belirtti.



Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO 27. Olağan Meclis Toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Baran, "İş dünyası olarak en büyük beklentimiz finansmana erişimin kolaylaştırılması ve iş yapma maliyetlerinin düşürülmesidir." ifadesini kullandı.



"NOTU ARTIRILAN TEK ÜLKE TÜRKİYE"



Türkiye'nin üç büyük küresel kredi derecelendirme kuruluşu tarafından not artırımı alan tek ülke olduğunu aktaran Baran, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu durum, ekonomide atılan rasyonel adımların uluslararası piyasalarda güven yarattığını gösteriyor. Bu yüzden enflasyondaki iyileşme kalıcı hale gelene kadar ihtiyaç duyulan reçetelerin uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Merkez Bankasının üst üste yaptığı faiz indirimini, finansmana erişimi kolaylaştıracağına inanarak olumlu buluyoruz. Bu vesileyle seçici kredilerin önemini bir kez daha vurguluyoruz."



Baran, iflas ve konkordato konularına ilişkin talepleri için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ı ziyaret ettiklerini de aktardı.



"DÜZENLİ ÖDEME YAPANLARA HAKSIZLIK"



Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerini düzenli yapan iş yerlerine uygulanan 5 puanlık indirimin imalat sektörü hariç diğer sektörlerde 4 puana düşürülmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Vergisini, devlete olan borcunu ödemeyenler, sürekli çıkan aflar ve barışlarla ödüllendirilirken, düzenli ödeme yapanlara yönelik bu tavır haksızlıktır. Bizim, kamuyu güçlendirmemiz, kamu gelirlerini artırmamız için devlete olan borcunu düzenli ödeyenlerin örnek alınacağı bir yapı kurmamız gerekiyor."