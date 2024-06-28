İş dünyasından gri listesi yorumu: Yeni kapılar aralanacak

İş dünyası temsilcileri, FATF'ın Türkiye'yi gri listeden çıkarmasını değerlendirdi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: Ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) gri listesinden çıkması yatırım ortamımızın güçlenmesi ve finansmana erişim açısından memnuniyet verici bir gelişmedir. Bu gelişmede emeği geçenleri tebrik ediyor, ekonomide attığımız doğru adımların sonuçlarını önümüzdeki dönemde de görmeye devam etmeyi diliyoruz.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin, OECD bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkması olumlu bir gelişmedir. Türkiye ekonomisinin doğru rotada ilerlediğinin teyit edilmesidir. Ülkemize yönelik algıların ve görüşlerin olumlu yönde oluşmasına katkı sağlayarak Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamımıza pozitif yansıyacaktır. Bu önemli gelişmede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.



"YABANCI SERMAYE AKIŞI HIZLANACAK"



Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: Ülkemizin uluslararası piyasalardan borçlanma yeteneği bundan sonra biraz daha artacak. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye bakışına olumlu yönde katkı sağlayacak bu gelişme, uluslararası sermayenin ülkemize akışını hızlandıracak. Gri listeden çıkma, dış ticaret yapan işletmeler üzerindeki ek yüklerin, denetimlerin hafiflemesine ve ihracatın artmasına katkı verecek. Bu gelişmeler ülke ekonomisinin büyümesini destekleyerek finansal istikrar için katkı sağlayacak. Türkiye'nin gri listeden çıkması için yoğun çalışma ve gayretlerinden dolayı başta Bakanımız Mehmet Şimşek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum.



"ULUSLARARASI ARENADA OLUMLU YANSIMALARI OLACAK"



Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: Uzun zamandır haberini beklediğimiz bu gelişme bizi son derece memnun etti. Önümüzdeki süreçte uluslararası arenadaki olumlu yansımaları da inşallah hep birlikte göreceğiz. Özellikle yabancı yatırımcı ve dış finansman konularında elimizin güçleneceğine inanıyoruz.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe: Türkiye’nin gri listede yer alması, gerek uluslararası ticaretimizi gerekse finansal piyasalarımızı yıpratan sorunlardan biriydi. Listeden çıkmamız, ihracatçılarımız ve iş dünyamız için yeni fırsatların kapılarını aralayacak. Uluslararası bankaların ve finansal kurumların ülkemize güveni artacak. Dolayısıyla finansal işlemlerimizi rahatlatarak yabancı yatırımların ülkemize yönelmesini teşvik edecek. Mali Eylem Görev Gücü’nün aldığı karar ülke ekonomimiz için bir dönüm noktası. 2028 ihracat hedeflerimiz çerçevesinde yeni yatırımlara ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, kararın bizim için önemi büyük. Yeni yatırım fırsatları için heyecanlıyız. Kararın ülkemize ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum.



"EKONOMİMİZDE POZİTİF ETKİ OLUŞTURACAK"



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı: OECD bünyesinde faaliyet gösteren FATF’ın ülkemizi gri listeden çıkarması, Türk iş dünyası temsilcileri olarak bizleri oldukça memnun etmiştir. Bilhassa terörün finansmanı ile mücadele noktasında dünyanın sayılı ülkelerinden biri olan ülkemiz, böylece haksız bir ithamdan da kurtulmuştur. Bu karar neticesinde önümüzdeki günlerde ülkemizin potansiyeli, iş dünyamızı ve yatırım ortamımızı güçlendirecek; ekonomimizde gözle görülür pozitif etki oluşturacaktır.



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye şimdi hak ettiği yerde, 2.5 yıldır zaten olmaması gereken bir listedeydi. Ülkemizin FATF'ın gri listesinden çıkması, iş ve yatırım ortamımızı daha da güçlendirecek. FATF’ın yeni durum tespiti, ekonomi yönetimimizin kararlılıkla uyguladığı program ve yapısal reformlarla birleştiği zaman, küresel sermaye akışı ve iş perspektifinde yeni kapılar aralayacaktır. Ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının Türk şirketleriyle işlem yapma isteğine de taze bir güven getirecektir.