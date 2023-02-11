İş insanı Selçuk Yaşar 98 yaşında hayatını kaybetti

İzmir ve Türk sanayisinde ilkleri gerçekleştirdiği belirtilen iş insanı Selçuk Yaşar bir süredir yaşlılığa bağlı olarak sağlık sorunları yaşıyordu. Rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi gören Yaşar hayatını kaybetti. Yaşar'ın cenazesinin, 13 Şubat Pazartesi günü Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verileceği öğrenildi. Yaşar için eski başkanı, onursal başkanı ve 60 yıldan uzun süredir en büyük destekçisi olduğu Karşıyaka Spor Kulübü'nde de tören düzenlenecek.



TUGAY'DAN BAŞSAĞLIĞI



Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Selçuk Yaşar'ın vefatının ardından, "Karşıyakamızın değerli iş insanı, büyüğümüz, kulübümüzün onursal başkanı Selçuk Yaşar'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi başta, tüm sevenlerinin, semtimizin, Karşıyakamızın başı sağ olsun. Selçuk Yaşar her zaman kalbimizde yaşayacak. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı. Yaşar'ın oğlu Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, 2 Eylül 2021'de Dubai'de koronavirüs nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetmişti.



SANAYİNİN BİRÇOK ALANINDA YATIRIM YAPTI



Rodos Adası'nda 7 Ocak 1925 tarihinde doğan Selçuk Yaşar, orta ve lise tahsilini İstanbul'daki Fransız Saint Joseph Lisesi'nde yapıp 1948 yılında İzmir Ticari İlimler Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 25'i aşkın şirket ve 3 vakıftan oluşan Yaşar Holding'in kurucusu ve onursal başkanı olan Selçuk Yaşar, 1954 yılında Türkiye'de boya fabrikasını kurup, sonraki yıllarda öncülük ettiği birçok sanayi dalında yatırım yaptı. Türkiye'de özel sektör bira fabrikası, matbaa mürekkepleri üretimi fabrikası, UHT dayanıklı süt üretimi, özel sektör kompoze gübre fabrikası, sağlıklı su fabrikası, özel sektör entegre et tesisi, balık ve deniz ürünleri çiftliği, 1100 yataklı tatil beldesi gibi girişimleri olan Yaşar, uzun yıllar Danimarka'nın İzmir Fahri Başkonsolosluğu görevini yürüttü.



TÜSİAD VE ESİAD'IN KURUCULARINDANDI



Yaşar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurucusu olup, İzmir Karşıyaka'da Selçuk Yaşar Alaybey İlköğretim Okulu'nu, Bayraklı'da Durmuş Yaşar İlköğretim Okulu'nu ve Bornova'da Selçuk Yaşar Boyacılık Endüstri Meslek Lisesi'ni ve Alaçatı'da Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Alaçatı Çok Programlı Lisesi'ni inşa ettirdi. Selçuk Yaşar, bir dönem Ege Ekspres Gazetesi, Devir Dergisi ve Gazete Ege'yi çıkarıp, Ege TV'nin de kurucularından oldu. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği'nin (SETBİR, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ESİAD) ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün Onur Kurulu Başkanı olan Selçuk Yaşar, Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Ege Sanayicileri ve ESİAD'ın kurucularındandı