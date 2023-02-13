İş insanı Selçuk Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de 98 yaşında hayatını kaybeden Yaşar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Selçuk Yaşar, öğlen namazının ardından Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Cenaze törenine; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Karşıyaka'nın futbol, basketbol ve voleybol takımlarının sporcuları, Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve çok sayıda isim katıldı.

Selçuk Yaşar'ın Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan kızı Feyhan Yaşar ile holdingin yönetim kurulu başkan vekili olan diğer kızı İdil Yiğitbaşı, taziyeleri kabul etti.

TÜSİAD VE ESİAD'IN KURUCULARINDANDI

Yaşar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'nın kurucusu olup, İzmir Karşıyaka'da Selçuk Yaşar Alaybey İlköğretim Okulu'nu, Bayraklı'da Durmuş Yaşar İlköğretim Okulu'nu ve Bornova'da Selçuk Yaşar Boyacılık Endüstri Meslek Lisesi'ni ve Alaçatı'da Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Alaçatı Çok Programlı Lisesi'ni inşa ettirdi. Selçuk Yaşar, bir dönem Ege Ekspres Gazetesi, Devir Dergisi ve Gazete Ege'yi çıkarıp, Ege TV'nin de kurucularından oldu. Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği'nin (SETBİR, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ESİAD) ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün Onur Kurulu Başkanı olan Selçuk Yaşar, Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Ege Sanayicileri ve ESİAD'ın kurucularındandı