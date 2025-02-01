İş sağlığı ve güvenliğinde kurslar başlıyor

İş güvenliğinde 50’den az personel çalıştıran işletmeler için yeni dönem başladı.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş sağlığı ve uzmanlığı için online kursların 3 Şubat’ta başlayacağını açıkladı.



Palandöken, "İş sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili olarak, 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren yeni başlangıç süresinin devam ettiğini biliyorsunuz. Bu iş güvenliği hizmetlerinin ve iş sağlığı eğitimlerinin alınabilmesi için TESK olarak yaptığımız çalışmalar sonucunda, 50'den az çalışanı olan işletmelerimiz Anadolu Üniversitesi'nin 3 Şubat'tan itibaren çevrimiçi düzenlediği eğitimlere katılarak sertifikalarını alabilecekler." ifadelerini kullandı.



Eğitimleri kendi işyerleri için işverenlerin alabileceğini belirten Palandöken, "Ayrıyeten bir işyeri uzmanı veya bir sağlık uzmanına gerek kalmayacak. Bu sayede işyerleri masrafsız bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği sertifikası alabilecekler, böylece esnafa ek bir yük getirilmemiş olacak." şeklinde konuştu.



Palandöken, bakkal, kasap, manav, ayakkabıcı ve kırtasiyeci gibi tehlikesiz sınıfa giren küçük işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendilerinin yürütebileceğini kaydetti.