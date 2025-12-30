İş Vapur hizmete girdi

Olağanüstü durumlarda yiyecek, barınma ve bankacılık hizmetleri sunabilecek şekilde tasarlanan İş Vapur'un açılış etkinliği Galataport'ta gerçekleştirildi.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şubelere yeniden anlam katmak için çalıştıklarını, tarım, girişimcilik ve turizm alanlarında açtıkları ihtisas şubelerinin bu yöndeki çalışmalarının bir parçasını oluşturduğunu söyledi.

Bankanın yenilikçi projelerine ilişkin bilgi veren Aran, bankanın afet yönetimine dair çalışmaları çerçevesinde 6 Şubat depremlerinden sonra hayata geçirilen İş Vapur ile bankacılık hizmetlerinin mümkün olduğunca kesintisiz bir şekilde devam etmesinin sağlanacağını kaydetti.

İstanbul Boğazı'nda gezici olarak hizmet verebileceklerini ifade eden Aran, "Galataport'tan Sarıyer'e, Beykoz'dan Bostancı'ya, Tuzla'ya kadar İstanbul'un birçok kıyısından İstanbullulara denizden ulaşıp bankacılık hizmetlerinin aksamamasını sağlayacağımız İş Vapur, aynı zamanda olası depremde revir ve yatakhane olarak da kullanılabilecek, 300 kişiye kadar barınma imkanı sağlayacak." şeklinde konuştu.

İş Vapur'un afet odağının yanında müşteri deneyimine odaklanan yeni nesil temas noktası olarak farklı bir şube deneyimi yaşatmasının amaçlandığını vurgulayan Aran, şunları söyledi:

"İş Vapur ile denizde seyahat eden bir şubeyi açıyor, yüzen bir bankacılık şubesini sektöre kazandırıyoruz. Bu, tarihimizde ilk değil. 1926 yılında hem Türkiye'yi hem de dış ticareti artıracak ürünleri tanıtmak amacıyla Avrupa'nın birçok limanını dolaşan Karadeniz Vapurunda da şube açmış ve ülkemizin tanıtımında rol oynamıştık. Cumhuriyet vizyonuyla 1926'daki vapur şubemizden tam 100 yıl sonra bu kez İş Vapur'u İstanbullulara, Türk bankacılık sektörünün hizmetine sunmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu vapurun yapılmasında, bugün hizmete açılmasında emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları İşletmesi'ne, İstanbul Liman Başkanlığı'na, tüm paydaşlarımıza ve bu projede emeği geçen çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

Daha sonra vapur, davetlilerle birlikte Galataport'tan hareket etti.

BOĞAZİÇİ VAPURU'NDAN İLHAM ALINARAK İNŞA EDİLDİ

İş Vapur, olası bir afet anında hizmet sürekliliğini sağlayacak altyapısı ve donanımı, yıl boyu sunacağı bankacılık hizmetleri, etkinlik, dinlenme ve kafe alanlarıyla ilk yeni nesil yüzen şube özelliği taşıyor.

Bankanın kurulduğu ilk yıllarda kuruluş yıl dönümünü kutladığı, bu anlamda Banka tarihinde özel bir yeri olan Şirket-i Hayriye filosundaki 66 numaralı Boğaziçi Vapuru'ndan ilham alınarak inşa edilen İş Vapur, 2026 yılının büyük bölümünü Galataport'ta geçirecek.

Vapurun ana güvertesinde bulunan İş Vapur Şubesi, İş Kültür Yayınları ve kafe alanı yılın her günü 11.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA HİZMET SUNABİLECEK ŞEKİLDE TASARLANDI

İstanbul içi yolcu kapasitesi 500 kişi olan, 320 kişilik etkinlik alanına sahip, açık denizde 400 kişi kapasitesi bulunan İş Vapur, olağanüstü durumlarda yiyecek, barınma ve bankacılık hizmetleri sunabilecek şekilde tasarlandı.

Üst güverte, afet dönemlerinde yine modüler tasarım sayesinde 300 kişinin afet şartlarında konaklayabileceği ve yatabileceği bir alana dönüştürülecek şekilde tasarlanan İş Vapur'da, olası afet senaryosu dikkate alınarak revir, kuru kumanyalık, yüksek kapasiteli mutfak, afet ihtiyaç depoları ile duş ve hijyen alanları bulunuyor.

Şehir Hatları A.Ş. tarafından inşa edilen, 50 metre uzunluğa ve 11 metre genişliğe sahip olan İş Vapur, Karaköy Şubesine bağlı olarak faaliyet gösterecek.

Proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, İstanbul Liman Başkanlığı gibi paydaşların destekleriyle hayata geçirildi.