İş var, işçi bulamıyorlar. En çok işçi aranan meslekler belli oldu

Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 80 bin 129’u (yüzde 60) erkek, 53 bin 393’ü (yüzde 40) kadın olmak üzere 133 bin 522 işe yerleşme gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

Ocak-Ekim 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleşti.