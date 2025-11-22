İş var, işçi bulamıyorlar. En çok işçi aranan meslekler belli oldu
22.11.2025 08:24
Son Güncelleme: 22.11.2025 08:31
Burak Taşçı
İŞKUR işçi arayan işletmelere ilişkin verileri açıkladı. 10 meslek grubunda büyük işçi açığı oluştu.
Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 80 bin 129’u (yüzde 60) erkek, 53 bin 393’ü (yüzde 40) kadın olmak üzere 133 bin 522 işe yerleşme gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 1 milyon 298 bin 953 işe yerleştirmeye aracılık edildi.
Ocak-Ekim 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde gerçekleşti.
212 BİN 693 AÇIK İŞ VAR
Ekim ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 212 bin 693 oldu. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 2 milyon 101 bin 49 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektörden alınan açık işlerden oluşuyor. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (740 bin 672 açık iş) imalat sanayi sektöründe gerçekleşti. En çok açık iş “Turizm ve Otelcilik Elemanı, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde oldu.