İşCep “Sen versiyonu” ile daha akıllı, daha kişisel, daha hızlı

Türkiye İş Bankası, teknolojinin gücünü kullanarak müşterilerinin hayatlarına değer katmak için sürekli geliştirdiği İşCep’i, kuruluşunun 100. yılında 10.0 versiyonu ile yeniledi. Akıllı, kişisel ve yenilikçi finans ve yaşam uygulaması İşCep, kişiselleştirilebilir ana sayfa, kolay erişilebilir menüler ve kullanım kolaylığıyla 15 milyon kullanıcısına özel “SenCep”e dönüştü.



Günde 6 milyonu aşkın kullanıcı tarafından 20 milyon kez ziyaret edilen, 750’den fazla fonksiyona sahip İşCep’in “sen versiyonu” ile ana sayfa kullanıcının en sık yaptığı işlemler, alışkanlık ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel hale geldi.



Sık kullanılan özelliklere hızlı ve kolay erişim



Kişiselleştirilmiş çözümler ile kullanıcıların yaşamlarına değer katan yeni İşCep, kullanıcılarını ilk giriş ekranında isimleri ile karşılıyor.



İşCep’te kullanıcılar, hesap bilgilerini, en sık kullandığı özellikleri ekleyip çıkarabileceği sayfalarla hızlı ve kolay erişime. Ayrıca, döviz hesaplayıcısı, döviz kurları, yatırım portföyü, harcamalar, hızlı para aktarma, yaklaşan ödemeler ve son işlemleri ana sayfadan takip edebiliyor. Maxi içgörü alanından aylık düzenli ödemeleri, kredi kartıyla ilgili taksitlendirme, erteleme gibi sadece kullanıcıya özel önerileri görebiliyor.



Alışverişten araç değerlemeye, park yerlerine erişimden eve usta çağırmaya kadar pek çok hizmetin alınabileceği İşCep’le Hayatım platformu da yeni İşCep’te ana sayfaya konumlandırıldı. 2024 yılında 5 milyondan fazla kullanıcının ziyaret ettiği İşCep’le Hayatım alanında kullanıcıların kaydettiği araç sayısı 800 bini, ev sayısı 125 bini aştı.



Ticari müşteriler işlemlerini en iyi deneyimle yapabiliyor



Yeni İşCep ile ticari müşteriler de işlemlerini kesintisiz ve en iyi deneyimle yapabiliyor. Çoklu para aktarma, maaş ödemesi, ticari kredi kartı, fatura, kredi, vergi ve kart ödemeleri, POS işlemleri, çek-senet işlemleri, dış ticaret gibi birçok ticari işlemi tek yerden tamamlayabiliyor.



KOBİ’ler Açık Bankacılık kapsamında erişim izni verdikleri diğer banka hesapları ve İş Bankası’ndaki vadesiz hesaplarına ilişkin geçmiş 12 aya ait hesap hareketlerini takip edebiliyor. Cep telefonlarını POS’a çeviren Linkle Tahsilat ile yurtiçi ve yurt dışından hızlı ödeme alabiliyor.



Banka, klasik bankacılık hizmetlerinin ötesinde Dijikolay gibi iş birlikleri, entegre servisler ve inovatif çözümlerle müşteri ihtiyaçlarını proaktif şekilde karşılamayı hedefliyor.



Yeni İşCep kullanıcılarını çok iyi tanıyor

Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık Müdürü Ceren Sayar, yeni İşCep’in kullanıcılarını çok iyi tanıdığını, uygulamaya girdiklerinde onları proaktif şekilde yönlendirip ve istediği hizmeti hızlı ve pürüzsüz şekilde almasını sağladığını belirtti.



Müşterilerin hem finansal işlemlerinde hem de günlük yaşamlarında en iyi deneyim ile tüm işlemlerini İşCep’ten yapmasını hedeflediklerini belirten Sayar, “Bu, İşCep’in son versiyonu değil, sen versiyonu. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, İşCep’i yeni katma değerli hizmetlerle zenginleştirmeye devam edeceğiz” dedi.