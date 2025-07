İşçi ve işverenler dikkat... İzin ücretini peşin almayan işçiye haklı fesih hakkı... Kıdem tazminatınızı alabilirsiniz

Türkiye'de ücretli yıllık izne çıkan işçilerin bilmediği haklar arasında yer alan ücretin peşin ödenmesine dair kanun maddesi işverenler tarafından doğru uygulanmıyor.



4857 sayılı İş Kanunu'nun 57'nci maddesinde yıllık izin ücretine ilişkin kurallar açıkça belirtiliyor. Maddede "İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır." deniliyor.



Başka bir deyişle, bir işçi 14/07/2025 tarihinde izne çıkıp 21/07/2025 tarihinde iş başı yapması durumunda, izinde geçen 7 günlük ücretini, işveren, işçi izne çıkmadan maaş hesabına yatırması gerekiyor.



“İŞVEREN VERMEZSE İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR”



Sosyal Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Cem Kılıç "İş Kanunu 57'inci maddesi uyarınca, işveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır” hükmünün bulunduğunu belirtti.



Kılıç "Bunu vermeyen işveren ücreti eksik ödemiş kabul edileceğinden işçinin uygulayacağı fesih haklı kabul edilecek, işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır." dedi.



YARGITAY KARARI DA VAR



Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi'nin 2025/2024 esas 2025/2487 numaralı kararında (karar tarihi 10/03/2025) uyuşmazlığın giderilmesine yönelik olarak işçiyi haklı bulmuş ve işçinin yıllık izne çıkmadan önce ücretinin peşin ödenmemesi nedeniyle haklı fesihle tazminatını alarak işten ayrılmasını uygun bulmuştu.



İŞÇİNİN TALEP ETMESİ DEĞİL, İŞVERENİN VERMESİ GEREKİYOR



Yargıtay'ın kararında "4857 sayılı Kanun'un 57/1 hükmü ve 103'üncü maddesi ile Yönetmelik'in ilgili hükümleri dikkate alındığında; işverence yıllık ücretli izin kullanan her işçiye, izin dönemine ilişkin ücretinin izne başlamadan evvel peşin olarak verilmesi veya avans olarak ödenmesi mutlak emredici şekilde düzenlenmiş olup bunun için işçinin ayrıca yıllık izin ücretinin ödenmesi hususunda bir talepte bulunmasına gerek yoktur." denildi.



KÖTÜ AMAÇLA DA KULLANILIYOR



İşçiler eğer işten ayrılmak istiyor ve tazminatları da birikmişse istifa etmek istemiyor. Bu nedenle yıllık izne çıkıp, izin süresindeki ücretlerini izne çıkmadan alamadığı için haklı fesih yapma yöntemini kullanıyor. Davalı şirketler ise, işçinin önceki yıllarda da izinde geçen sürelerin paralarının yatırılmadığını savunsa da Yargıtay, İş Kanunu'nun 57'nci maddesine vurgu yaparak kötü niyetin olmadığını, ücretin işverence talep olmaksızın işçinin maaş hesabına yatırılması gerektiğine dair karar veriyor.