İşçiler meydanlara iniyor

İşçi konfederasyonları, "ücretlere zam", "vergide adalet", "ücret dengesizliklerin giderilmesi", "sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması" gibi taleplerini, 12 Ağustos'tan itibaren alanlara inerek dile getirecek.



12 Ağustos'ta il toplantılarıyla başlayacak olan eylem süreci, eylül ayı ortalarına kadar kitlesel basın açıklamaları ve bölgesel mitinglerle devam edecek.



İL TOPLANTILARI YAPILACAK



Türk-İş, 12-13-14 Ağustos'ta genel başkan ve genel başkan yardımcılarının ayrı ayrı katılacağı il toplantıları yapacak.



İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Trabzon'da işçiler ile bir araya gelinecek ve toplantılar yapılacak. Ardından 14 Ağustos'ta "geçinemiyoruz" başlığıyla sosyal medyada kampanya başlatılacak.

20 Ağustos'ta ise 81 ilde kitlesel basın açıklamaları yapılacak.



Büyük bölgesel mitinglerin ilki 26 Ağustos'ta Trakya'da, ikincisi ise 3 Eylül'de Zonguldak'ta düzenlenecek.



Hak-İş ise Gaziantep ve Kocaeli'de mitingler düzenleyecek.



DİSK'in de İzmir'de miting yapmak için yönetim kurulu kararı alacağı belirtiliyor.



ORTAK TALEPLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI



3 işçi konfederasyonu, 9 Temmuz'da ortak bir açıklama ile 10 başlıkta toplanan taleplerini kamuoyu ile paylaşmıştı. Asgari ücrete zam yapılması, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması, Az kazandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını sağlayacak bir sistem oluşturulması, kamuda ücret dengesizliğine son verilmesi, iş güvenliği ve sağlığı için yeni sistem oluşturulması ve kamuda taşeron uygulamasına tamamiyle son verilmesi talepler arasında yer almıştı.



Bu talepler, meydanlarda dile getirilecek.