İşçiler talepleri için alanda

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Siz duyana kadar her alanda 81 ilde, siz ne zaman duyacaksanız o zamana kadar demeye devam eseceğiz. Bizim haklı taleplerimizi yerine getirin. 30 bin liranın 4 bin lirası vergiye gidiyor adil değil." ifadelerini kullandı.



Vergide adalet… Ücret eşitsizliklerinin giderilmesi.. Ve İşsizlik… Türk-İş çalışma hayatının sorunlarına dikkat çekmek için 81 ilde kitlesel basın açıklaması yaptı, taleplerini sıraladı.



Atalay, "Enflasyonun yükselmesinde hiçbir sorumluluğu olmayan işçilerin enflasyonu düşürmek için de fedakârlık etmesi beklenmemelidir. İşçiler enflasyonun nedeni değil, mağdurudur. Enflasyonun bir an önce gerçek seviyesinde açıklanması için gerekli adımlar atılmalıdır." dedi.



İşçi konfederasyonları "Eylem Planı" kapsamında kitlesel mitinglere de başlayacak. Türk-İş, hafta başında Trakya'da, Hak-İş de cuma günü Kayseri'de miting yapacak.



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Asgari ücret geçim ücretine dönüştürülmüş. Bu ücretin geçim ücreti olarak yeniden revize edilmesi lazım temmuzdaki asgari ücret artış talebimizin arakasında bu yatıyor. Bugün toplu sözleşme yaptığımız pek çok iş yerinde ücretlerimiz asgari ücrete dönüştü."