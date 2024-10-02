İşçilerden Hazine önünde eylem

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Zordayız Geçinemiyoruz" sloganıyla başlatılan eylem planı kapsamında, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde konuştu.



Atalay, işçi, emekli zor durumda diyerek, adım atılmasını istedi.



Atalay, "Bugüne kadar işçi, emekli, taşeron, asgari ücretli kimin ne problemi varsa meydanlarda anlatmaya gayret ettik. Maalesef duyması gerekenler duymakta zorluk çekiyor. Sayın Şimşek bunu ne kadar duyuyor bilmiyorum, onun için "Zordayız, Geçinemiyoruz" sloganıyla burdayız." dedi.



Uzun yıllardır böyle bir tablo görmediklerini belirten Atalay, "Maden işçisinden şeker işçisine kadar işçilerin büyük bölümü ek iş yapmaya başladılar." dedi.



Atalay, vergi dilimleriyle ilgili de düzeltmeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Kıdem tazminatıyla ilgili düzenlemeyi aklınızdan bile geçirmeyin." diye konuştu.



İşçiler, taleplerini dile getirmek için 20 Ekim'de Ankara'da meydanlarda olacaklarını da belirtti.



Atalay, "Dün meclis açıldı, ay sonu plan bütçe görüşmeleri var. Bu görüşmeler başlamadan önce vergiyle ilgili adil bir düzenlemeye ihtiyacımız var. 2025 yılı bütçesi öncesi emekli, işçi, asgari ücretlinin talebine olumlu cevap versinler." dedi.

