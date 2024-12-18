İşçilerden kritik asgari ücret zirvesi

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.



Türk-İş Başkanlar Kurulu, asgari ücrette üçüncü toplantı öncesinde bir araya geliyor.



Başkanlar Kurulu toplantısı, 19 Aralık Perşembe günü saat 09.00'da yapılacak.



Türk-İş Başkanı Ergün Atalay başkanlığında yapılacak toplantıda, asgari ücret görüşmelerinde talep edilecek rakamın netleşmesi bekleniyor.



Konfederasyona bağlı sendikaların asgari ücret konusunda görüş alınacak.



Asgari ücret görüşmelerinde anlaşmanın sağlanamaması halinde konfederasyonun izleyeceği yol haritası belirlenecek.



ÜÇÜNCÜ TOPLANTI YARIN YAPILACAK



İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını ise 16 Aralık'ta gerçekleştirmişti.



Komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da yapacak.



Işıkhan, "Asgari ücreti önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz. Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" dedi.

