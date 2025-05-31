İşçilere çıkış, CEO'ya yüksek maaş: Moda devinden tepki çeken ödeme

İngiliz moda devi Burberry, maliyet düşürme kapsamında dünya çapında binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlarken, yeni CEO’su Joshua Schulman’a dokuz ayda yaklaşık 2,6 milyon sterlin ödedi.



Ödemenin 380 bin sterlini taşınma masraflarına ayrılırken, yönetime yapılan yüksek ödemeler kamuoyunda tepki topladı.



Şirketin yayımladığı yıllık rapora göre, Schulman’a sabit maaş ve ikramiyelerle birlikte toplam 2,6 milyon sterlin ödendi. Ödemenin içinde Schulman’ın New York’tan taşınması için 120 bin 655 sterlin, yeni bir ev bulmasına destek amacıyla 135 bin 171 sterlin ve aylık 25 bin sterlinlik konut yardımı gibi ek ödenekler de yer aldı. Taşınma ve konut ödenekleri toplamda 380 bin sterlini buldu.

Buna karşılık Burberry, aynı raporda 2027 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık bin 700 çalışanını işten çıkaracağını açıkladı. Şirket, düşen kârlılığı gerekçe göstererek İngiltere’deki yağmurluk üretim fabrikasında 170 kişilik gece vardiyasını da kaldırmayı planlıyor.

Schulman’a verilen toplam ücretin içinde, bin 356 milyon sterlinlik sabit maaşın yanı sıra 1,2 milyon sterlinlik bir performans ikramiyesi bulunuyor. Eğer belirlenen hedeflere ulaşırsa, CEO’nun kazancı 5,6 milyon sterline kadar çıkabilecek.

Ayrıca Schulman’ın, Burberry’nin hisse değerini üç yıl içinde iki katına çıkarması halinde 3,6 milyon sterinlik bir ek bonus kazanma ihtimali de var.

Burberry, CEO değişikliğiyle birlikte önceki yöneticisi Jonathan Akeroyd’a da şirketten ayrıldıktan sonra 1,5 milyon sterlinlik bir ödeme yaptı. Bu ödeme, bir yıllık maaş, emeklilik katkıları ve nakit yardımlardan oluşuyor.

ŞİRKET ZARARDA, İŞ GÜCÜ AZALIYOR

Burberry bu ay başında yaptığı açıklamada, bir yıl önce elde ettiği 383 milyon sterlinlik kârdan yıllık 66 milyon sterlinlik zarara gerilediğini duyurmuştu. Yıllık raporda yer alan verilere göre, şirketin çalışan sayısı bir önceki yıla göre 870 kişi azalarak 8 bin 459’a düştü.

Schulman, göreve geldikten sonra Burberry’nin hisse değerini yüzde 50 oranında artırdı. Ancak buna rağmen, şirketin mali durumu ve stratejik hataları nedeniyle ciddi yapısal küçülmelere gidiliyor. CEO’nun, Kasım ayında duyurduğu 40 milyon sterlinlik maliyet azaltım planına ek olarak bu ay 60 milyon sterinlik yeni bir tasarruf planı daha duyurdu.

"ETİK AÇIDAN SORUNLU"

Burberry yöneticileri, CEO’nun maaşı konusunda hissedarlarla istişare ettiklerini, çoğunluğun ücret yapısını onayladığını ifade etti. Ancak düşünce kuruluşu High Pay Centre’dan Andrew Speke, yapılan ödemeleri eleştirdi:

“Burberry’nin mali sıkıntıları göz önüne alındığında, işten çıkarmalar anlaşılır olabilir. Ancak binlerce kişiyi işsiz bırakırken üst düzey yöneticilere astronomik maaşlar ödemeye devam etmek etik açıdan sorgulanabilir ve stratejik bir hata.”

Speke, bu tür kararların çalışan motivasyonuna büyük zarar verdiğini belirterek, “Büyük şirketlerin başarısını, geniş iş gücüne adil yatırım yapmak yerine tepedeki birkaç kişiye büyük ödemeler yapmakta görmesi, iş dünyasında hala ciddi bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu gösteriyor,” dedi.