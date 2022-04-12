İşgalin ardından 600'den fazla şirket, Rusya'yı terk etti

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.



Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi'ne bağlı akademisyenler, Rusya pazarında faaliyet gösteren şirketlere ilişkin bir araştırma yaptı.

Binden fazla büyük şirketin Ukrayna'nın işgaline verdiği tepkinin incelendiği araştırma, bu şirketlerin 600'ünün Rusya'daki faaliyetini ya durdurduğu ya da azalttığını ortaya koydu.

Faaliyetlerini durduran şirketler arasında çoğunlukla gıda ve fast food şirketleri yer aldı.

Rusya'ya yaptırım uygulamayan şirketler ise genellikle Amerika ve Avrupa merkezli olmayan şirketler oldu.