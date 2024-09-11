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İşgücü Uyum Programı'na yaklaşık 359 bin başvuru yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı'na (İUP) 29 Ağustos'tan bu yana 358 bin 937 kişinin başvurduğunu bildirdi.

İşgücü Uyum Programı'na yaklaşık 359 bin başvuru yapıldı
İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları açıklandı: İUP kura sonuçları nasıl öğrenilir?

İŞKUR İşgücü Uyum Programı (İUP) kura sonuçları açıklandı: İUP kura sonuçları nasıl öğrenilir?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istihdam dostu politikalarla çalışma hayatını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

29 Ağustos'ta tanıtımını gerçekleştirdikleri İUP sayesinde iş arayan vatandaşların çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlayacaklarını ifade eden Işıkhan, "İUP kapsamında yapılan sayısı 358 bin 937 kişiye ulaştı. Başvuruların yüzde 74,7'si (268 bin) kadınlar tarafından gerçekleştirildi." bilgisini verdi.

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