Kamu işçisinin zam pazarlığı: "Yapılan teklifin çok üzerinde bir teklife ulaşmış durumdayız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin bir açıklama yaptı. Işıkhan açıklamasında "İlk yapılan teklifin çok üzerinde bir teklife ulaşmış durumdayız. Teklifimizi, farklı yorumlara sebebiyet vermeyecek şekilde net oranlarla verdik. Yapıcı bir tutumla süreçleri tamamlamak en büyük arzumuzdur. Gerçekleşen enflasyon teklifte yer aldı. Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi. İkinci ay için temmuz-aralık aylarındaki enflasyon teklif edildi" dedi.



Bakan Işıkhan'ın açıklaması şöyle:

"Kamu işçilerine yönelik toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolü için sendikalarımızla görüşmelerimiz 2025 Şubat ayından bu yana gerçekleştiriyoruz. Bu süreç zarfında görüşmelerin her aşamasında sendikalarla iletişim içinde olarak, sosyal diyaloğu güçlü tutma gayretinde olduk. Süreçte sendikalar tarafından teklifler sunuldu ve hükümeti temsilen kamu işveren sendikası olan TÜHIS’in yaptığı istişarelerle çok sayıda teklif sendikalara iletildi.



18 Temmuz’da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklif maalesef farklı noktalara çekildi. İlk 6 ay için verilen yüzde 24’lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor.



Gerçekleşen enflasyon maddelerimiz, çalışanlarımızın genelini enflasyona ezdirmeme politikamızın bir gereği olarak teklifte yer aldı. İkinci 6 ay için temmuz-aralık aylarındaki enflasyon teklif edildi.



Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi. Oysaki teklif; ikinci 6 ayın (Temmuz-Aralık dönemi) gerçekleşen enflasyonu işaret edilerek hazırlanmıştır. Bunu hükümet olarak sendikalara sunduk. Ayrıca sosyal haklar üzerine de beraber çalışmalara devam etmek amacıyla kapıyı her zaman açık tuttuk.



Dün; farklı algıların önüne geçmek için net rakamlarla son teklifimizi yaptık. Dün teklif vermek üzere yaptığımız davete maalesef TÜRK-İŞ tarafı katılmadı, HAK-İŞ tarafı katıldı ve teklifimizi verdik. Teklifimizi, farklı yorumlara sebebiyet vermeyecek şekilde net oranlarla verdik.



Buna göre ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için yüzde 11; ki bu oran Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi öngörülen enflasyon düzeyi dikkate alınarak belirlenmiş ve teklif edilmiş bir rakamdır.



Nihayetinde ilk yapılan teklifin çok üzerinde bir teklife ulaşmış durumdayız.



Ağustos ayı, memurlarımızı ve memur emeklilerimizi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin yürütüleceği ay. Hem kamu işçilerimizin hem de memurlarımızın, çalışma barışını bozmayacak, ücret dengesini koruyacak, mali disipline ve enflasyon hedeflerine zarar vermeyecek şekilde aylık artışlarını görüşeceğiz.



Biz, tüm çalışanlarımızın refahını kalıcı olarak artırmanın gayreti içerisindeyiz. Yapılan zam oranlarının kısa sürede erimediği; yüksek fiyat artışlarına sebep olmadığı kalıcı bir refah için çalışıyoruz. Bu yaklaşımımızı dün olduğu gibi bugün de sürdürüyor ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.



Bunun için yapıcı bir tutumla süreçleri tamamlamak en büyük arzumuzdur.



Biz işçilerimizin yanındayız; bugüne kadar işçilerimizin haklarını genişletmek için nasıl mücadele ettiysek bundan sonra da aynı düşünce ve yaklaşımla çalışmaya devam edeceğiz.



Bir önceki dönem olan 2023-2024 Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında kamu işçilerinin ücretlerine; 2023 yılı ilk altı ayda refah payı dahil %45, ikinci altı ayda yüzde 15; 2024 yılı her iki altı ayda ise yüzde 10’ar artış yapılmış, ayrıca enflasyon farkı da ödenmiştir. Brüt ücreti 15.000 TL’nin altında olan işçilerin ücretleri bu seviyeye çıkarılmıştır.



Dün olduğu gibi bugün de amacımız, toplu iş sözleşmesini bir an önce tamamlayarak kamu işçilerimizin hak ettikleri artışları ve kazanımları almasını sağlamaktır."