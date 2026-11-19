İSKİ'den kapama-açma bedeline zam, öğrenciye indirim
19.11.2026 02:26
İSKİ suya her ay otomatik zam uygulamasını 2024'e başlattı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su açma-kapama bedeline yüzde 19.72 zam, üniversite öğrencilerinin su faturalarında yüzde 50 indirim uygulama kararı aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, "2027 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.
Teklifte, su kapama-açma bedeli yüzde 19.72 zam yapılarak 507 liradan 607 liraya, vidanjör hizmeti bedeli yüzde 40.18 artışla 1807 liradan 2 bin 533 liraya yükseltilmesi talep edildi.
Yeni zamlı tarifenin 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanması kabul edildi.
İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
İNDİRİMDE 30 YAŞ ŞARTI
Öte yandan Genel Kurul'da tarife yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi.
Örgün eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerinin ikamet ettiği konut aboneliklerinde, su ve atık su bedellerinde yüzde 50 indirim yapıldı.
30 yaş sınırı getirilen indirim için abonelik sahibinin, konutta ikamet eden örgün eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerinden biri olması, öğrencinin, öğrenci evi olarak bildirilen konutta ikamet etmesi ve ailesiyle aynı hanede yaşamaması, konutta yalnızca yükseköğrenim öğrencilerinin ikamet etmesi ve öğrencinin konutta ikamet ettiğini kira sözleşmesi, tapu kaydı veya İdarece kabul edilen diğer belgelerle belgelemesi şartı yer aldı.
HER AY OTOMATİK ZAM UYGULAMASINA YÜZDE 2 SINIRI
Ayrıca Genel Kurul'da, suya her ay otomatik zam yapılması teklifi, 2027 yılında zam oranının yüzde 2'yi geçmemesi şartıyla kabul edildi.