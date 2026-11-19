İNDİRİMDE 30 YAŞ ŞARTI

Öte yandan Genel Kurul'da tarife yönetmeliğinde de değişikliğe gidildi.

Örgün eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerinin ikamet ettiği konut aboneliklerinde, su ve atık su bedellerinde yüzde 50 indirim yapıldı.

30 yaş sınırı getirilen indirim için abonelik sahibinin, konutta ikamet eden örgün eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerinden biri olması, öğrencinin, öğrenci evi olarak bildirilen konutta ikamet etmesi ve ailesiyle aynı hanede yaşamaması, konutta yalnızca yükseköğrenim öğrencilerinin ikamet etmesi ve öğrencinin konutta ikamet ettiğini kira sözleşmesi, tapu kaydı veya İdarece kabul edilen diğer belgelerle belgelemesi şartı yer aldı.

HER AY OTOMATİK ZAM UYGULAMASINA YÜZDE 2 SINIRI

Ayrıca Genel Kurul'da, suya her ay otomatik zam yapılması teklifi, 2027 yılında zam oranının yüzde 2'yi geçmemesi şartıyla kabul edildi.