İŞKUR Gençlik Programı'nın ayrıntıları belli oldu: 14 gün çalışan öğrenciye 15 bin lira maaş!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Meclis'te, soruları yanıtladı. İŞKUR Gençlik Programı'nın detaylarına ilişkin soru üzerine Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu üniversitelerinde okuyan öğrencilere müjde verdiğini, İŞKUR Gençlik Programı ile İŞKUR'un gençlere sunduğu hizmetlerin tek bir platform altında birleştirildiğini belirtti. "ÖĞRENCİLER DENEYİM KAZANACAK" Gençlere üniversitede okudukları dönemde deneyim kazanmalarına katkı vereceklerini anlatan Işıkhan, "Cep harçlıklarına kısmen de olsa destek vereceğiz. Gençlerin istihdam piyasalarına girdiklerinde daha hazırlıkları olmaları için dersler vereceğiz. Mülakat teknikleri, CV hazırlama, iş arama motivasyonuyla ilgili dersler, halkla ilişkiler, finansal okuryazarlığı gibi temel dersleri bu eğitim döneminde vereceğiz." diye konuştu. Işıkhan, İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden gençlerin programdan faydalanabileceğini söyledi.

"GÜNLÜK BİN 83 LİRA ÖDEME"



Her üniversitenin kendi öğrencileri haftalık azami olarak 3 gün çalışabileceğini belirten Işıkhan, "Programa katılan gençlerimize günlük 1083 lira ödeme yapacağız. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katılmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 lira, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 lira gelir desteği vereceğiz." dedi.



"SİGORTA PRİMLERİ DEVLETTEN"



Öğrencilerin sigorta ücretlerinin de Bakanlık tarafından yatırılacağını söyleyen Işıkhan, "Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz, 'genclik.iskur.gov.tr' adresinden ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.



İŞKUR GENÇLİK PROGRAMINA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?



Bakan Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrencilerin başvurabileceğini belirterek, "Gençlerimiz 1 hafta sonra da programa başvuruda bulunabilecek." diye konuştu.



"BU YIL 200 BİN ÖĞRENCİ FAYDALANACAK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programdan bu yıl 200 bin, gelecek 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencin istifade etmesinin planlandığını ifade etmişti.