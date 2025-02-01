İŞKUR'dan elektrik hamlesi: Güneşten faydalanacak

İŞKUR, elektrik enerjisi ihtiyacının bir kısmını genel müdürlük binasının çatısına kurulan güneş enerjisi santralinden karşılamaya başladı.

İŞKUR'dan elektrik hamlesi: Güneşten faydalanacak

Enerji tasarrufu ve yedekleme enerji tüketimini artırmayı hedefleyen Türkiye İş Kurumu (), çevre dostu bir projeyi bu yıl hayata geçirdi.

Bu kapsamda İŞKUR Genel Müdürlüğü hizmet binasının çatısına 66,64 kilovatpik (kWp) gücünde enerjisi santrali (GES) kuruldu.

GES'in yıllık 80 bin kilovatsaat (kWh) elektrik enerjisi üreteceği tahmin ediliyor.

Üretilen enerjinin, genel müdürlük hizmet binasında doğrudan kullanılmasıyla yıllık yaklaşık 37 ton karbon emisyonunun salınımı önlenerek çevreye önemli katkı sağlanacak.

3 YILDA AMORTİ EDECEK

Binada 2024'te aylık elektrik tüketimi ortalama 180 bin kWh olarak ölçülürken bu tüketimin yüzde 6'sı kurulan GES'ten karşılanacak.

Mali tasarruf sağlayacak sistemin kendini yaklaşık 3 yılda amorti edeceği değerlendiriliyor.

İŞKUR ayrıca enerji verimliliği çalışmaları kapsamında, bu yıl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde de GES'lerin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Bu doğrultuda, ilk olarak Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü hizmet binasına GES kurulması için çalışma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...