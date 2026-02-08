İşkur'un ocak ayı skorunu bakan açıkladı. 120 bin işçi ve işveren buluşturuldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdam ve işe yerleştirme konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu yılın ilk ayında 120 bine yakın işe yerleştirme konusunda İŞKUR'un aracılık ettiğini vurgulayarak paylaşımında "İstihdamımızı artıracak politikalarımızı, yeni projelerimizi daha fazla vatandaşımıza ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu yılın ilk ayında; 120 bine yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik. 30 bine yakın iş yeri ziyareti ve 286 binden fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik. 170 bin 617 açık iş, işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman tespit ettik. İşgücü piyasalarının bugünkü ihtiyaçlarına ve geleceğin dönüşümüne yön vermeye devam edeceğiz. Unutma İŞKUR’da iş var." ifadelerini kullandı.