İslamabad'da ilk "nakitsiz pazar" açıldı: QR kodlu ödeme dönemi başladı

Pakistan’ın İslamabad kentinde ülkenin ilk nakitsiz haftalık pazarı kapılarını açtı. Tezgahlarda nakit para yerine QR kodlarının sergilendiği yeni uygulama, Başbakan Shehbaz Sharif’in “dijital Pakistan” vizyonunun önemli adımlarından biri olarak görülüyor.

Pazarda satış yapan birçok esnaf, dijital ödemenin hem kendileri hem de vatandaşlar için pratiklik sağladığını dile getiriyor. Bir satıcı, uygulamayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu bizim için kolaylık sağlıyor ve halka fayda getiriyor çünkü insanlar bazen yanlarında nakit bulundurmuyor. Online ödemeler bu sorunu anında çözüyor.” dedi.

Ancak pazardaki herkes aynı derecede iyimser değil. Bazı satıcılar, bölgede zaman zaman yaşanan internet kesintilerinin işlerini olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Bir satıcı, “İnternet kesilince ödeme alamıyoruz. Bu da müşteri kaybına yol açabilir.” diyerek endişesini dile getirdi.

Hükümet ise nakitsiz pazar girişiminin zamanla tüm ülkeye yayılması ve dijital ödeme sistemlerinin güçlendirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.