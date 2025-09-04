İşlenmeyen tarım arazileri için yeni karar: Kiralama süreci başlıyor

"İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik" yürürlüğe girdi.



Üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak. 1 Eylül itibarıyla başlayan tespit çalışmaları Ekim sonuna kadar devam edecek. Kasım ayından itibaren de ilk kiralamalar yapılacak.



İşlenmeyen tarım arazilerinin, kira bedellerinin arazi maliklerine ödenmesi koşuluyla Bakanlık eliyle tarımsal üretim amaçlı kiralanmasının önü açıldı.



Uygulamayla tarım arazileri, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydedilecek. Kiralamalar öncelikli olarak arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere verilecek. Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflarla gönüllü kuruluşlar ve meslek odaları da öncelik listesinde.

300 BİN DEKAR ARAZİ BELİRLENDİ



Geçen yıl, il ve ilçelerdeki arazi tespit komisyonlarınca gerçek ve tüzel kişilere ait olup, işlenmeyen tarım arazilerini tespit çalışmaları tamamlandı.



Önceki tarım sezonunda mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazi "işlenmeyen tarım arazisi" olarak belirlendi.

