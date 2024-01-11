İSO Başkanı Bahçıvan: Teminata dayalı bankacılık anlayışı yumuşatılmalı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi sektörünün güncel konularını konuşmak ve mevcut sorunlara çözüm odaklı öneriler sunmak üzere Meslek Komiteleri İstişare toplantısı düzenledi.



İSO Başkanı Bahçıvan, burada yaptığı konuşmasında, ihracatçı sanayicinin en önemli iş ortağı ve finansal paydaşı olan Eximbank’ın kaslarının çok daha güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bahçıvan, Eximbank’ın başta sermaye yapısının güçlendirilmesi olmak üzere sanayicinin yanında olacak imkânların artırılması gerektiğini ifade etti.



Eximbank’ın teminata dayalı bankacılık anlayışının yumuşatılması gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, "Banka teminat mektubu dışında, geçmiş dönemde başlayan İhracatı Geliştirme Fonu modelinin çok doğru bir metot olduğunu ve bunun kesinlikle daha da güçlendirilmesini beklediğimizi özellikle vurgulamak isterim. Çünkü sadece bankalar üzerinden sağlanan bir model, banka teminat mektubuna dayalı bir sistem; içine girmiş olduğumuz dönemde enflasyona karşı eriyen bilançolar nedeniyle, teminat oluşturmaya ne yazık ki imkân sağlamamaktadır. Bu bağlamda İhracatı Geliştirme Fonuna ilave olarak, birikmiş KDV alacaklarının başta Türk Eximbank kredilerinde ve kamuya dönük işlemlerde teminat olarak gösterilebilmesinin de sanayimizin teminat sorununa bir ölçüde çözüm olabileceğini değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.



Toplantıya 55 Meslek Komitesi temsilcileri, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve bakanlık bürokratları ile katılım gösterdi.