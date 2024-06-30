İSO Erdal Bahçıvan: Elektrik zammı enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır

Elektrik zamlarına İstanbul Sanayi Odası Başkanı (İSO) Erdal Bahçıvan'dan tepki geldi. Yazılı açıklama yapan Bahçıvan, zammın enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratacağını dile getirdi.



Enflasyonla mücadelede, dezenflasyon sürecine girme noktasında çok kritik bir süreçten geçildiğini söyleyen Bahçıvan, bu mücadelede toplumun üzerinde inanç sağlamak adına herkesin maksimum fedakarlığı yapmasına ihtiyaç duyulduğunu ve bu gayret ve fedakarlığın da toplumun tüm kesimlerinde görüldüğünü belirtti.

"DİREKT İNANÇ KAYBETTİRECEK"



"Fakat bu hassas dönemde elektriğe yüzde 40’a yaklaşan böylesine yüklü bir zammı; haklı gerekçeleri olsa bile, son yılların en tatsız alışkanlığı olan enflasyonist yaklaşımların değirmenine bir kerte daha su taşımak olarak değerlendiriyorum." diyen Bahçıvan sözlerine şöyle devam etti:

"Elektriğe tek seferde yapılan bu yüklü zamların bundan etkilenen ya da etkilenmeyen her kurum ve kişiye, enflasyonla verilmekte olan mücadeleye karşı direkt inanç kaybettireceğini ve gelecek adına olumsuz bir iz, bir algı bırakacağını düşünüyorum. Bu zam, enflasyonla mücadele inancını sekteye uğratır." şeklinde sürdürdü.

Bahçıvan, eğer enflasyonla mücadelede başarı isteniyosa, tek seferde bu tür yüklü zamanların artık gündemden çıkmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Bunun belli bir zamana yayılarak yapılmasının çok daha doğru olacağını, aksi takdirde benzerlerinin peşi sıra gelebileceğine dair endişelerimizi paylaşmak istiyorum." dedi.