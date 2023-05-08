İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi nisanda 53,1'e yükseldi

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Nisan 2023 dönemi sonuçları açıklandı.



Endekste eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.



Martta 52,6 olan endeks, nisan ayında 53,1 olarak gerçekleşti ve üst üste üçüncü ay eşik değer 50,0'ın üzerinde kalarak ihracat iklimindeki iyileşmeyi sürdürdü. Yaşanan güçlü iyileşme aynı zamanda son bir yıla yakın dönemin en belirgin düzeyinde gerçekleşti.



Yüzde 9'luk payıyla Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da üretim artışı ivme kazanarak nisanda son bir yılın en yüksek hızına ulaştı ve bu yılın başındaki yavaşlamanın ardından iyileşmeye işaret etti.



Benzer şekilde, Birleşik Krallık'ta büyüme hızı son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, ABD'de ise ekonomik aktivite 11 ayın en güçlü artışını gerçekleştirdi.



Fransa, İtalya ve İspanya ikinci çeyreğin ilk ayında büyüme bölgesinde kalsa da Avrupa'nın imalat sektöründe talep zayıflığı olduğuna ilişkin sinyaller dikkati çekti. Hollanda, Avusturya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nde üretim, nisan ayında düşüş kaydetti.

ÇİN'DE TOPARLANMA SÜRÜYOR



Orta Doğu'nun bazı bölgeleri, nisanda da güçlü büyüme eğilimini korudu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) petrol dışı ekonomik aktivitede belirgin bir genişleme kaydetti ve büyüme hızı son 6 ayın en yüksek düzeyine çıktı.



Suudi Arabistan'da üretim hafifçe hızlanırken, Katar da güçlü büyümesini sürdürdü. Mısır ve Lübnan'da ekonomik aktivitenin düşmeye devam etmesi, görece olumsuz gelişmeler olarak kaydedildi.

Güney Afrika ve Kenya'da üretim düşüş gösterirken, Nijerya'da ise nakit krizinin hafiflemesi ekonomik aktivitede toparlanma sağladı.



Çin'de salgına yönelik kısıtlamaların bu yıl başlarında gevşetilmesiyle başlayan büyüme nisanda da devam etti ve ülke ekonomisi toparlanma eğilimini sürdürdü. Üretim, hafifçe hız kesmekle birlikte güçlü bir artış sergiledi.



Ekonomik aktivitenin Temmuz 2010'dan beri en yüksek hızda arttığı Hindistan, PMI anketi kapsamındaki ekonomiler arasında büyüme performansının en güçlü olduğu ülkelerden biri olma özelliğini korudu. Brezilya ve Rusya'da da üretim iyileşme kaydetti.

