İspanya ile Hürjet için yeni adım
TUSAŞ ve İspanyol Savunma Bakanlığı Türkiye'nin yerli ve milli uçağı HÜRJET'in satışı için sözleşme imzaladı.
İspanya'yla önemli bir adım daha atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı, IDEF 2025 kapsamında, TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile AIRBUS İspanya arasında HÜRJET Projesi'ne dair iş birliği sözleşmesi imzalandığını duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından 'İstanbul IDEF 2025' başlığı ile yapılan açıklamada, "IDEF 2025 kapsamında, TUSAŞ standında Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla, TUSAŞ ile AIRBUS İspanya arasında HÜRJET Projesi'ne dair iş birliği sözleşmesi imzalandı. Bu kıymetli iş birliği; havacılık sanayiimizde uluslararası kabiliyetlerin entegrasyonuna, bilgi paylaşımına ve müşterek geliştirme adımlarına zemin teşkil etmektedir. Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle stratejik projelerde kurduğu bu tarz teşrikimesaiyle, küresel havacılık sahnesinde yerli ve milli gücüyle vüs'at kazanmaya devam etmektedir" denildi.
İlk etapta 18 Hürjet 2028 yılında İspanya'ya verilecek, daha sonra 12 Hürjet İspanya'da Türk mühendisler tarafından üretilerek toplamda 30 olmak üzere İspanya'ya verilecek.
Hürjet Teknik Özellikleri:
Uzunluk: 13 metre
Kanat Açıklığı: 9.8 metre
Dikey Kuyruk Yüksekliği: 4.2 metre
Kanat Alanı: 24 m²
itiş Gücü: 19.200 lbf
Hürjet Performans Özellikleri:
Servis Tavanı: 13.716 metre
Tırmanış: 35.000 fpm
Menzil: 2.592 km
Maksimum Yük: 2.721 kg
Maksimum Hız: 1.4 Mach
Maksimum İrtifa: 45.000 ft
G-Limiti: +8g/ -3g
Silahlar: HGK-82, KGK, Teber LGK, L-Umtas, Minyatür bomba, Gökdoğan ve Bozdoğan (ilk milli hava füzeleri), AIM-9X
Podlar:
20 mm Pod
Targeting Pods
Travel Pods
Diğer Özellikler:
Baş üstü (Head-Up) Göstergesi HUD
Kaska Monteli Göstergesi
Tam Otarite Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi
Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü(F-35 veMMU için Asgari Alışma Zamanı)
Intra & Inter Veri Linki
Gece Görüş Uyumlu
Havada Yakıt İkmali
Zarf Koruma
Gömülü Taktik Eğitim ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri
Otonom Operasyonlar İçin Apu
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