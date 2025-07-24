İspanya ile Hürjet için yeni adım

İspanya'yla önemli bir adım daha atıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı, IDEF 2025 kapsamında, TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) ile AIRBUS İspanya arasında HÜRJET Projesi'ne dair iş birliği sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından 'İstanbul IDEF 2025' başlığı ile yapılan açıklamada, "IDEF 2025 kapsamında, TUSAŞ standında Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla, TUSAŞ ile AIRBUS İspanya arasında HÜRJET Projesi'ne dair iş birliği sözleşmesi imzalandı. Bu kıymetli iş birliği; havacılık sanayiimizde uluslararası kabiliyetlerin entegrasyonuna, bilgi paylaşımına ve müşterek geliştirme adımlarına zemin teşkil etmektedir. Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle stratejik projelerde kurduğu bu tarz teşrikimesaiyle, küresel havacılık sahnesinde yerli ve milli gücüyle vüs'at kazanmaya devam etmektedir" denildi.

İlk etapta 18 Hürjet 2028 yılında İspanya'ya verilecek, daha sonra 12 Hürjet İspanya'da Türk mühendisler tarafından üretilerek toplamda 30 olmak üzere İspanya'ya verilecek.



Hürjet Teknik Özellikleri:



Uzunluk: 13 metre

Kanat Açıklığı: 9.8 metre

Dikey Kuyruk Yüksekliği: 4.2 metre

Kanat Alanı: 24 m²

itiş Gücü: 19.200 lbf

Hürjet Performans Özellikleri:



Servis Tavanı: 13.716 metre

Tırmanış: 35.000 fpm

Menzil: 2.592 km

Maksimum Yük: 2.721 kg

Maksimum Hız: 1.4 Mach

Maksimum İrtifa: 45.000 ft

G-Limiti: +8g/ -3g

Silahlar: HGK-82, KGK, Teber LGK, L-Umtas, Minyatür bomba, Gökdoğan ve Bozdoğan (ilk milli hava füzeleri), AIM-9X

Podlar:



20 mm Pod

Targeting Pods

Travel Pods



Diğer Özellikler:



Baş üstü (Head-Up) Göstergesi HUD

Kaska Monteli Göstergesi

Tam Otarite Dijital Kontrollü Uçuş Sistemi

Gelişmiş İnsan Makine Arayüzü(F-35 veMMU için Asgari Alışma Zamanı)

Intra & Inter Veri Linki

Gece Görüş Uyumlu

Havada Yakıt İkmali

Zarf Koruma

Gömülü Taktik Eğitim ve Canlı Sanal Yapıcı Eğitim Sistemleri

Otonom Operasyonlar İçin Apu

