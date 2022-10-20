İspanya, savunma harcamalarını artırıyor

İspanya, savunma harcamalarını artırma kararı aldı.

İspanya Savunma Devlet Sekreteri Amparo Valcarce, mecliste yaptığı konuşmada, "2023'ün İspanya'nın savunma harcamalarında milat olacağını" vurguladı.

Savunma bütçesine 2022'ye göre 2023'te yüzde 25,8'lik artışla 12 milyar 825 milyon euro ayıran hükümet, bunun 1 milyar 296 milyon eurosunu 13 yeni projede kullanacak.



Paylaşılan bazı bilgilerde, 4 adet MPA deniz karakol uçağı yapmak için 170 milyon euro, adet kıyı hidrografik gemisi satın alımı için 40,3 milyon euro,10 adet BIFMA deniz gözetleme uçağı satın alımı için 153 milyon euro, uzaktan pilotlu hava sistemleri için 101 milyon euro, Hava Kuvvetlerinde modernizasyon, ulaşım araçları, lojistik ekipman ve iletişim sistemleri programları için 340 milyon euro aktarılacağı bildirildi.



SAVAŞ UÇAĞI ÜRETİMİ İÇİN 525 MİLYON EURO

Valvarce, ayrıca Almanya ve Fransa ile iş birliğinde yürütülen yeni 6. nesil savaş uçağı üretimi için 525 milyon euroluk bütçe ayıracaklarını ifade etti.



Öte yandan, İspanya'nın hava filosunu yenileceğini açıklamasının ardından ABD'den F-35 savaş uçağı alıp almayacağı tartışılırken, Valvarce bu soruya "En iyisini seçeceğiz" cevabını verdi.



İspanya, 2023'te gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 1,2'sini savunma harcamalarına ayırırken, Başbakan Pedro Sanchez NATO'ya verdiği sözde bunu 2030'a kadar yüzde 2'ye çıkaracağını söylemişti.

